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Истребитель МиГ-29 разбился во время тестового полета

Истребитель МиГ-29 разбился во время тестового полета
Фото: commons.wikimedia.org
Самолет принадлежал ВВС Исламской республики Иран

В среду на северо-западе Ирана разбился истребитель российского производства Миг-29. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство ИРНА, самолет упал на в провинции Ардебель.

По уточненным данным, это был тестовый полет после проведения техобслуживания. Судьба экипажа пока неизвестна. В районе крушения проводится поисковая операция.

В составе ВВС Ирана 36 советских истребителей МиГ-29. Все самолеты перегнали в 1991 году вместе с Су-24 из Ирака. Основу истребительного парка составляют F-14 американского производства.

Александр ИЛЬИН

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