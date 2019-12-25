Самолет принадлежал ВВС Исламской республики Иран

В среду на северо-западе Ирана разбился истребитель российского производства Миг-29. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство ИРНА, самолет упал на в провинции Ардебель.

По уточненным данным, это был тестовый полет после проведения техобслуживания. Судьба экипажа пока неизвестна. В районе крушения проводится поисковая операция.

В составе ВВС Ирана 36 советских истребителей МиГ-29. Все самолеты перегнали в 1991 году вместе с Су-24 из Ирака. Основу истребительного парка составляют F-14 американского производства.