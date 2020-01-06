ЧП попало на видео

Кадры появились в соцсетях. На видео видно, как истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle получил удар при дозаправке в воздухе. Заправочная штанга самолета Boeing KC-46 Pegasus соскользнула и ударила по фонарю кабины F-15.

В качестве примера видео появилось в материале издания The Drive, где говорится о главных проблемах воздушного танкера. Из-за критических недостатков пройдут годы, прежде чем KC-46 Pegasus полностью введут в эксплуатацию, отмечается в статье.