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Американский истребитель F-15 столкнулся с воздушным танкером

Американский истребитель F-15 столкнулся с воздушным танкером
Фото: www.globallookpress.com
ЧП попало на видео

Кадры появились в соцсетях. На видео видно, как истребитель ВВС США  F-15E Strike Eagle получил удар при дозаправке в воздухе. Заправочная штанга самолета Boeing KC-46 Pegasus соскользнула и ударила по фонарю кабины F-15.

В качестве примера видео появилось в материале издания The Drive, где говорится о главных проблемах воздушного танкера. Из-за критических недостатков пройдут годы, прежде чем KC-46 Pegasus полностью введут в эксплуатацию, отмечается в статье.

Отдел информации

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