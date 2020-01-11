Анкара делает ставки на Россию

Турция хочет успеть забрать у России как можно больше технологий противоракетной обороны из-за ограничений в сотрудничестве с США и Францией. Об этом пишет Defense News.

Издание со ссылкой на высокопоставленного турецкого дипломата уточняет, что Анкара намерена пойти на это, так как западные союзники лишили их подобных технологий. Турция намерена добраться до разработок новых систем С-500.

Другой собеседник американского издания, представитель Минобороны Турции, отметил, что любой отказ Запада делиться технологиями из-за политических причин привел бы тому, что турецкое руководство стало бы искать альтернативные технологии в других странах.