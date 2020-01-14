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Фрегат "Адмирал Эссен" готовят к войне в Средиземноморье

Фрегат "Адмирал Эссен" готовят к войне в Средиземноморье
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Моряки ждут удара США

Фрегат проекта 1136 "Амирал Эссен", входящий в состав Черноморского флота отбил "воздушную атаку" в Средиземное море. Об этом сообщило агентство "Крыминформ" со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

По данным военных, корабль уже провел тренировку по противовоздушной обороне. Согласно легенде, система ПВО "Адмирала Эссена" зафиксировала запуск крылатых ракет по кораблю с авиации условного противника.

Расчет корабельного боевого информационного поста успешно обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчет ПВО уничтожил условные цели электронными пусками на подходе.

Атаковать российский фрегат с воздуха в Средиземном море могут авианосцы Шестого флота США. Это означает, что "Адмирал Эссен" будет иметь дело с F/A-18E/F Super Hornet, которые могут брать под крыло высокоточные AGM-158 JASSM.

Также российским кораблям стоит опасаться B-52 и B-1B которые могут нести целый веер крылатых ракет, начиная со старых "Гарпунов" и заканчивая вышеупомянутыми AGM-158 JASSM.

Александр ИЛЬИН

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