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Не автоматом единым: "Калашников" взялся за ракеты

Не автоматом единым: "Калашников" взялся за ракеты
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Гигант скупает разработчиков высокоточного оружия

Группа компаний "Калашников" выкупила у НПО "Курганприбор" 41% акций АО "Институт прикладной физики" (ИПФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"Калашников" не только расширит номенклатуру производимой продукции, но и планирует выступить "головным исполнителем государственных заказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет".

Новосибирский Институт прикладной физики, который теперь фактически вошел в состав "Калашникова", разработал неуправляемые авиаракеты С-8 и С-13 с различными типами боевых частей.

Кроме того, институт является разработчиком активной защиты от высокоточного оружия. Ракетами оснащаются корабли ВМФ, бронетехника, комплексы РВСН и боевые самолеты. 

Среди указанной на сайте института продукции указаны 120-мм снаряды-постановщики маскирующей завесы для комплекса радиоэлектронного подавления ПК-10. Этими комплексами, в частности, вооружены фрегаты проекта 11356, корветы и малые ракетные корабли. Также для ПК-10 институт разработал снаряды радиолокационныхи, оптических помех.

Теперь, судя по всему, под эгидой "Калашникова" будут разрабатываться новые управляемые и неуправляемые ракеты.

Александр ИЛЬИН

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