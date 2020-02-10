В России придумали способ развалить НАТО
Укрепить войска НАТО в Польше – единственный шанс для альянса спасти Прибалтику от русских. Только сильная армия Варшавы сможет остановить наступление Москвы, если оно все-таки состоится. Однако даже локальное поражение от русских может поставить крест на альянсе.
Об это говорится в докладе НАТО о защите восточно-европейских границ, цитаты из которого приводит The National Interest.
В командовании альянса уверены, что хорошо обученные вооруженные силы Польши, поддерживаемые американским контингентом, смогут сдерживать Россию меньшими силами, выигрывая время для подкрепления из-за океана.
Россия якобы захочет захватить страны Прибалтики и постарается сделать это до вмешательства основных сил альянса, которые в целом превосходят российские.
Запад попадет в ловушку, перед ним будет сложная дилемма: принять завоевания Москвы или попытаться отбить территории у русских, что будет очень непросто.
"Последствия проигрыша даже локальной войны в Европе могут оказаться фатальными для альянса как такового", – пишут аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок.
Уровень доверия к США может резко упасть, причем не только в Европе, но и Индо-Тихоокеанском регионе. Российские ракетные комплексы, в частности ОТРК "Искандер" помешают продвижению сухопутных войск НАТО, а ЗРК С-400 и С-500 станут серьезным препятствием для авиации альянса.
В НАТО справедливо считают Польшу главным звеном в защите Восточной Европы, и в Варшаве это хорошо понимают. Власти страны уже согласились на военную базу США в Польше за свой счет, а также раскошелились на истребители F-35.
Польской армии НАТО даже отдает роль "нейтрализатора" российских военных объектов в Калининградской области, которая, к слову, очень хорошо защищена. Также поляки будут должны защитить Сувалкский коридор – одно из наиболее уязвимых мест альянса.
Поэтому на Западе сильно заинтересованы в том, чтобы поляки как можно быстрее заменили советскую технику и вооружение на натовское. И Варшава идет навстречу этим пожеланиям.
Ранее сообщалось о выборе Америкой для атаки на Россию европейской страны-"смертницы" в рамках глобальных маневров Североатлантического блока, намеченных на март.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик