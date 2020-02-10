Его подсказали на Западе

Укрепить войска НАТО в Польше – единственный шанс для альянса спасти Прибалтику от русских. Только сильная армия Варшавы сможет остановить наступление Москвы, если оно все-таки состоится. Однако даже локальное поражение от русских может поставить крест на альянсе.

Об это говорится в докладе НАТО о защите восточно-европейских границ, цитаты из которого приводит The National Interest.

В командовании альянса уверены, что хорошо обученные вооруженные силы Польши, поддерживаемые американским контингентом, смогут сдерживать Россию меньшими силами, выигрывая время для подкрепления из-за океана.

Россия якобы захочет захватить страны Прибалтики и постарается сделать это до вмешательства основных сил альянса, которые в целом превосходят российские.

Запад попадет в ловушку, перед ним будет сложная дилемма: принять завоевания Москвы или попытаться отбить территории у русских, что будет очень непросто.

"Последствия проигрыша даже локальной войны в Европе могут оказаться фатальными для альянса как такового", – пишут аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок.

Уровень доверия к США может резко упасть, причем не только в Европе, но и Индо-Тихоокеанском регионе. Российские ракетные комплексы, в частности ОТРК "Искандер" помешают продвижению сухопутных войск НАТО, а ЗРК С-400 и С-500 станут серьезным препятствием для авиации альянса.

В НАТО справедливо считают Польшу главным звеном в защите Восточной Европы, и в Варшаве это хорошо понимают. Власти страны уже согласились на военную базу США в Польше за свой счет, а также раскошелились на истребители F-35.

Польской армии НАТО даже отдает роль "нейтрализатора" российских военных объектов в Калининградской области, которая, к слову, очень хорошо защищена. Также поляки будут должны защитить Сувалкский коридор – одно из наиболее уязвимых мест альянса.

Поэтому на Западе сильно заинтересованы в том, чтобы поляки как можно быстрее заменили советскую технику и вооружение на натовское. И Варшава идет навстречу этим пожеланиям.

Ранее сообщалось о выборе Америкой для атаки на Россию европейской страны-"смертницы" в рамках глобальных маневров Североатлантического блока, намеченных на март.