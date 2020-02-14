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Корреспонденты немецкого издания Zurest рассказали, откуда берутся заявления о ЧВК "Вагнера" в Ливии

Корреспонденты немецкого издания Zurest рассказали, откуда берутся заявления о ЧВК "Вагнера" в Ливии
Фото: instagram.com/soldat.pro
О том, кто распространяет дезинформацию о присутствии российской ЧВК "Вагнера" в Ливии, рассказали сотрудники немецкого издания Zuerst

 Корреспонденты выяснили, что некоторые американские компании заключили договор с представителями так называемого Правительства национального согласия на оказание взаимовыгодных услуг. В докладе генеральных инспекторов Госдепа США и Пентагона говорится о том, что в Ливию прибыло 600 -1200 бойцов ЧВК и это мешает Вашингтону "проводить операции" в североафриканской республике.

Корреспонденты ФАН рассказали о том, откуда взялись эти цифры. В прояснении ситуации сотрудникам ФАН помогли публикации немецкого издания.

Сотрудники Zurest выяснили, что несколько американских компаний заключили договор со структурой Сарраджа. В договоре говорилось о меди сфере и о лоббировании интересов ПНС через американских политиков. После вмешательства лоббистских компаний в интернете стали появляется фейки о присутствии ЧВК в Ливии.

Материалы печатались лишь для того, чтобы еще раз "доказать" мировому сообществу, что структура Сарраджа – "демократическое правительство", а Палата представителей – "марионеточная структура русских".

Источники информации раскрылись после того, как в сети были обнаружены отчеты лоббистской компании Mercury Public Affairs, LLC. Как оказалось, с данной компанией ПНС заключило договор еще в прошлом году. Цель контракта – улучшение имиджа ПНС в средствах массовой информации.

Американцы тоже имеют свою выгоду – антироссийская истерия прекрасно вписывается в повестку дня Вашингтона. К тому же информация о ЧВК очень хорошо отвлекает от преступных махинаций типа купли-продажи нефти.

Заявления о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии опровергались Россией. В Москве напомнили Вашингтону о том, что эксперты ООН не нашли каких-либо свидетельств присутствия российских бойцов на ливийской территории.

Рина КРАСНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Я почти 30 лет в Германии, а о таком "издании" слышу впервые! Опять пропагандоны из Кремля собирают фэйки из каждой помоечной газетенки. А, может, они ее сами и издают?
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