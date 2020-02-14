О том, кто распространяет дезинформацию о присутствии российской ЧВК "Вагнера" в Ливии, рассказали сотрудники немецкого издания Zuerst

Корреспонденты выяснили, что некоторые американские компании заключили договор с представителями так называемого Правительства национального согласия на оказание взаимовыгодных услуг. В докладе генеральных инспекторов Госдепа США и Пентагона говорится о том, что в Ливию прибыло 600 -1200 бойцов ЧВК и это мешает Вашингтону "проводить операции" в североафриканской республике.

Корреспонденты ФАН рассказали о том, откуда взялись эти цифры. В прояснении ситуации сотрудникам ФАН помогли публикации немецкого издания.

Сотрудники Zurest выяснили, что несколько американских компаний заключили договор со структурой Сарраджа. В договоре говорилось о меди сфере и о лоббировании интересов ПНС через американских политиков. После вмешательства лоббистских компаний в интернете стали появляется фейки о присутствии ЧВК в Ливии.

Материалы печатались лишь для того, чтобы еще раз "доказать" мировому сообществу, что структура Сарраджа – "демократическое правительство", а Палата представителей – "марионеточная структура русских".

Источники информации раскрылись после того, как в сети были обнаружены отчеты лоббистской компании Mercury Public Affairs, LLC. Как оказалось, с данной компанией ПНС заключило договор еще в прошлом году. Цель контракта – улучшение имиджа ПНС в средствах массовой информации.

Американцы тоже имеют свою выгоду – антироссийская истерия прекрасно вписывается в повестку дня Вашингтона. К тому же информация о ЧВК очень хорошо отвлекает от преступных махинаций типа купли-продажи нефти.

Заявления о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии опровергались Россией. В Москве напомнили Вашингтону о том, что эксперты ООН не нашли каких-либо свидетельств присутствия российских бойцов на ливийской территории.