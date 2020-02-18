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Ту-160 отработали ядерный удар по США

Ту-160 отработали ядерный удар по США
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Летчики действовали в сложных метеоусловиях

Более десяти экипажей ракетоносцев Ту-160 отработали в Саратовской области полеты на малых и средних высотах, преодоление системы ПВО противника, а также ракетные удары.

Учитывая, что стратегические бомбардировщики вооружены, в том числе, ядерными Х-102, можно предположить, что летчики тренировались преодолевать систему ПВО США или одной из стран НАТО.

Минобороны опубликовало любопытное видео, в котором показаны не только взлет и посадка "Белых Лебедей", но и работа экипажей, а также съемка из кабины.

Как сообщает телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу Минобороны, учения проходили при низкой облачности, осадках и порывах ветра.

При этом всего в небе самолеты провели около восьми часов. А после приземления инженеры-техники показали мастер-класс по обслуживанию бомбардировщиков и подготовке самолетов к повторному вылету.

Ту-160, которые использовались на учениях, приписаны к авиабазе "Энгельс", где находятся 16 самолетов Ту-160 и 18 Ту-95МС.

Александр ИЛЬИН

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