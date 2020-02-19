Под Алеппо стягивают все более мощное вооружении

Сирийские военные используют во время наступлению предшественника российского "Искандера" – советскую "Точку-У". ТРК применялся на границе провинций Идлиб и Алеппо. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Военный Осведомитель". На нем видно, когда внушительных размеров ракеты устремляется ввысь.

Впрочем, это неудивительно, например, Турция предоставила боевикам РСЗО T-122 Sakarya и САУ T-155 Firtina. Осталось подождать, когда сирийская арабская армия ударит по боевикам из "Искандеров".

Тактический ракетный комплекс "Точка-У" был разработан в СССР в конце 60-х и был принят на вооружение в 1975 году. РК 9К79-1 "Точка-У" обладает дальностью до 120 км. Теоретически эту ракету можно оснастить ядерной боевой частью мощностью до 200 кт.

Обычная осколочно-фугасная часть поражает площадь 2-3 гектара, а кассетная – до 7 гектаров.