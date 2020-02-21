Москва не дает американцам летать над Калининградом и Грузией

У США больше нет сил терпеть "несоблюдение Россией" Договора по открытому небу. В ближайшее время в Вашингтоне могут решиться на окончательное его расторжение.

О своем недовольстве поведением российской стороны заявил министр обороны США Марк Эспер. Он рассказал, что когда находился в Брюсселе на министерском совещании НАТО, призвал жестко "осадить Москву".

"Русские годами не соблюдали договор, особенно это касается разрешения полетов вблизи Калининграда и Грузии", – цитирует главу Пентагона Defense News.

Эспер имел в виду запрет российской стороной полетов над Калининградом после того как Москва и Вашингтон серьезно повздорили на тему соблюдения Договора. Американцы обвинили россиян в использовании неразрешенного оборудования.

В Калининградской области сейчас сосредоточено множество военных объектов, поэтому полеты американских самолетов для российского командования там совершенно необязательны. Впрочем, США используют стратегические дроны "Глобал Хоук", который с территории Европы выведывают информацию о российских "Искандерах", С-400 и Су-30СМ.

Риск одностороннего выхода из Договора по открытому небу достаточно велик, раз о нем заговорил уже министр обороны США. Похожим образом развивалась ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда американцы ополчились против российской ракеты 9М729. Итоги известны всем.