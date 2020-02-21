Сирийской арабской армии будет трудно выбить турок из города

Турецкие танки и бронетранспортеры уже вошли в город Идлиб в Сирии. Кроме того, очевидцы уже сняли на видео РСЗО T-300 "Kasirga", те самые, которые подержали накануне атаку боевиков, после чего в дело вступили российские Су-24, и едва не началась новая русско-турецкая война.

Телеграм-канал "Вестник Дамаска" опубликовал видео, на котором видно, как турецкий танк израильского производства М60Т неспешно ползет по круговому движению среди мотоциклистов и зевак. За ним следуют бронемашины Kirpi и другая техника.