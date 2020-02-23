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В результате провокационных действий ПНС Ливии погибли несколько турецких военных

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) осуществили провокацию в отношении Ливийской национальной армии (ЛНА)

В результате этого 18 февраля в порту Триполи погибли трое турецких военнослужащих.

Точечный ответный удар ЛНА был направлен на расположенный в порту склад с оружием. Сегодня СМИ сообщили имена троих погибших. Ими оказались майор Синан Каферле, полковник Окан Алтынай и генерал-майор Халил Сойсал. По имеющимся данным, они сопровождали груз с боеприпасами, который должны были доставить из Турции в Триполи и передать в руки боевиков ПНС.

Ранее международные наблюдатели отмечали неоднократное нарушение режима прекращения огня террористами ПНС. Подобные действия боевиков приводят только к обострению конфликта и новым жертвам, как среди военных, так и среди мирного населения.

Одной из причин того, что напряженность в Ливии не снижается, является нарушение Турцией своего обещания не вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства, говорится в материале РИА ФАН. Также Анкара продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Уже известно, что в Мисурате разгружен боевой турецкий десантный корабль. На его борту были танки Leopard 1T, а также РЗСО Т-300 Kasirga и несколько десятков бронемашин ARMA.

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что боевики ПНС не собираются соблюдать перемирие, поэтому Файез Саррадж уже объявил об отказе участвовать в женевских переговорах.

Рина КРАСНОВА

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