Экс-заключенный триполитанской тюрьмы "Митига" рассказал о стойкости российского социолога Шугалея

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у моряка Сергея Самойлова

Он не понаслышке знает об условиях содержания в ливийской тюрьме "Митига" – он провел там 37 месяцев. Именно в ней уже более девяти месяцев незаконно удерживаются российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

В ходе разговора с Самойловым чувствовалась его обеспокоенность судьбой своих соотечественников. Он рассказал, что при нем Шугалея не допрашивали. Сначала тюремщики общались с Суэйфаном. Моряк предполагает, что радикалы допрашивали социологов по отдельности, чтобы потом сравнить их показания.

Самойлов рассказал, что Шугалей произвел на него впечатление сильного человека, настроенного держаться и верящего в свое освобождение.

Бывший заключенный выразил надежду, что Максиму Шугалею удалось не сломаться под натиском невзгод и чудовищного обращения.

Напомним, в мае 2019 г. российских социологов Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея похитили боевики нелегитимного Правительства национального согласия. Уже более девяти месяцев их держат в триполитанской тюрьме "Митига" без предъявления обвинений. К ним не пускают адвоката и периодически подвергают физическому и психологическому давлению. Адвокату лишь однажды удалось встретиться с пленными россиянами. Он зафиксировал их тяжелейшее состояние. Несмотря на требования России, ПНС не предпринимает никаких мер для того, чтобы вернуть социологов на Родину.

