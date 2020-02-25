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Российские гаубицы "Мста-Б" перебросили под Идлиб

За Идлиб может развернуться настоящее сражение

Сирийская арабская армия перебросила крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" под Идлиб, где продолжаются ожесточенные бои с протурецкими формированиями. Параллельно в этот же район Анкара подвозит тяжелую боевую технику, включая танки, БТР, РСЗО и артиллерию.

Видео транспортировки "Мста-Б" опубликовал Youtube-канал Ruptly. На кадрах также видны тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ-63501АТ "Медведь", которые используют для транспортировки гаубиц, а также грузовики со снарядами.

Александр ИЛЬИН

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