Дополнительные пособия установили для призывников

Денежное довольствие солдатам и офицерам, служащим в российской армии по призыву, увеличат до 2 тыс. рублей. Соответствующей закон одобрил в среду, 26 февраля, Совет Федерации РФ.

Помимо оклада, призывникам положена ежемесячная надбавка за командование подразделением, выполнение задач, угрожающих потерей жизни и здоровью в мирное время, а также за работу с секретными сведениями.

Кроме того, при увольнении со службы призывник получит пособие в размере одного оклада.

Для вступления в силу закон должен подписать президент России.