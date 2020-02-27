Бойцы атаковали из засады

В День сил специальных операций военные опубликовало видео уничтожения боевиков спецназом. Видеокадры сняты через прицел с прибором ночного видения.

Сам ролик представляет собой нарезку, снятую минимум в четырех локациях. Сначала боевиков уничтожают возле кирпичного дома, затем у машины, за естественным укрытием и у дороги, на которой стоит, судя по всему, подбитая БМП. В последнем случае видно стреляющих из засады спецназовцев.

Где сделано видео, не уточняется. Однако интернет-пользователи предполагают, что кадры сняты в Сирии.

Бойцы сил специальных операций работают там достаточно давно. Минобороны периодически публикует фото и видео спецназовцев с закрытыми лицами. Подразделения ССО по-праву считаются самыми боеспособными. Их задача – находиться на острие и максимально облегчать жизнь Сирийской арабской армии, как и у ВКС РФ: ликвидация боевиков, целеуказание с применением БПЛА, удержание позиций и многое другое.