Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Глава ВМС Украины жалуется на мощный российский флот

"Калибров" хватит на всех

Адмирал и командующий ВМС Украины Игорь Воронченко признал, что за шесть лет Россия существенно усилила Черноморский флот.

На форуме Age of Crimea он с сожалением заявил, что раньше у в составе ЧФ было 29 кораблей, теперь 42, и из них 12 являются носителями ракетного оружия.

По его словам, суммарный залп ракетами "Калибр" на данный момент составляет 72 пуска. А если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент – комплексы "Бал" и "Бастион", – то он составляет примерно 120 ракет.

Кроме того, Россия разместила в регионе семь подводных лодок, большая часть которых, современные и "очень эффективные". Также Воронченко справедливо отметил возросшую боевую мощь авиации в Крыму. Трансляцию вел украинский "5 канал".

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей