"Калибров" хватит на всех

Адмирал и командующий ВМС Украины Игорь Воронченко признал, что за шесть лет Россия существенно усилила Черноморский флот.

На форуме Age of Crimea он с сожалением заявил, что раньше у в составе ЧФ было 29 кораблей, теперь 42, и из них 12 являются носителями ракетного оружия.

По его словам, суммарный залп ракетами "Калибр" на данный момент составляет 72 пуска. А если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент – комплексы "Бал" и "Бастион", – то он составляет примерно 120 ракет.

Кроме того, Россия разместила в регионе семь подводных лодок, большая часть которых, современные и "очень эффективные". Также Воронченко справедливо отметил возросшую боевую мощь авиации в Крыму. Трансляцию вел украинский "5 канал".