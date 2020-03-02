Солдат поливают "шквальным огнем"

На подмосковном полигоне "Алабино" заработала новая огненно-штурмовая полоса. Как сообщают в Минобороны, ее длина 550 м, а всего она включает более 40 препятствий разной сложности.

В частности, это каменные и деревянные стенки различных высот, канатная дорога, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, проволочные заграждения, тоннели и рвы разной глубины.

Кроме того, военным могут устроить на полосе пожары, разрывы снарядов и пулеметный огонь. Разумеется, речь идет об имитации.

Как пишет "Подмосковье сегодня", полоса – это один из этапов подготовки к международному конкурсу АрМИ-2020 "Безопасный маршрут". Первыми ее прошли военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии при полевом сборе с инженерными подразделениями.