Боевики ПНС узнали об уходе бойцов ЧВК "Вагнер" из Ливии
Вооруженные формирования, лояльные ПНС, вместе с
протурецкими боевиками сорвали действующий с 12 января этого года режим
прекращения огня. Масштабное наступление прошло практически по всем
направлениям. Произошли серьезные потери как среди солдат, так и военной
техники.
До этого бандформирования ПНС "прощупывали почву", вели провокационные обстрелы по позициям военных и жилым районам. Таким образом они пытались провоцировать солдат ЛНА на вступление в фазу активных боевых действий, чтобы нарушить режим прекращения огня. С каждым днем уровень плотность огня только повышалась, а подконтрольные ПНС отряды пытались узнать, находятся ли в рядах военных бойцы ЧВК "Вагнер".
Масштабное наступление началось недавно – 29 февраля. Эксперты отметили, что на ухудшение обстановки могла повлиять информация об уходе из страны бойцов ЧВК "Вагнера" .Именно в это время принадлежащие ПНС бандформирования и протурецкие боевики решительно
атаковали военных ЛНА. Для нападения они использовали почти весь свой боевой
потенциал: минометы, беспилотники и другое вооружение. Обстрелы
велись из разных районов города, в то время как БПЛА запускались из аэропорта
"Митига", который сейчас переоборудован в турецкую военную базу. Ожесточенные
нападения со стороны бандформирований пошли с такой же силой, схожие с апрельским
2019 года продолжением операции фельдмаршала Халифы Хафтар, когда он направил солдат ЛНА освобождать Триполи от
террористов.
"В Ливии осуществляется трансформация ситуации, перегруппировка сил и желание установить полное доминирование со стороны ПНС. ЧВК выступали фактором сдерживания. Теперь же у ПНС руки развязаны. Попробовав свои силы точечно, они перейдут в полномасштабное наступление. Поэтому готовимся к большой войне за власть в стране", – рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.
Отбытие ЧВК из Ливии
На уход бойцов из ЧВК написали несколько СМИ. Так, например Росбалт опубликовал материал о том, что всех российских наемников отправили в отпуска из Ливии. Издание со ссылкой на портал Inright опубликовало переписку военных. Аналогичный материал со ссылкой на телеграмм портал Reverse Side of the Medal (@grey_zone) опубликовала "Свободная пресса".
В чате мессенджера один из воюющих на стороне частной военной компании человек написал, как уже покинул территорию и вернулся домой. Он прямо заявляет, что его коллег тоже распустили, и День защитника Отечества 23 февраля они уже праздновали у себя на родине.
Еще одной указующей на уход "Вагнера" информацией служит отсутствие ресторатора Евгения Пригожина, которого некоторые связывают с деятельностью этой ЧВК, на последней встрече Халифы Хафтара с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее он присутствовал на подобной встрече в 2018 году.
При этом наступившее 12 января перемирие и уход бойцов ЧВК в середине февраля может указывать на то, что воины оставались для обучения военных Ливийской национальной армии. Сейчас они, находясь под ежедневными обстрелами продолжают находиться в Триполи и не сдают своих позиций. Вместе с тем вооруженные силы продолжают отвечать на атаки боевиков и сбивать турецкие беспилотники.
"Сейчас наступило очередное обострение в Ливии в военном конфликте между ПНС и силами Хафтара. Это связано в том числе с тем, что ЧВК "Вагнера вышла из Ливии, придерживаясь тех соглашений, которые были достигнуты. ПНС старается воспользоваться ситуацией, получив достоверные данные, что Хафтар прекратил сотрудничество с ЧВК, и действует только своими силами. Получив эту информацию, боевики стали активней действовать, разжигая конфликт еще сильнее. ЧВК ушли в середине февраля, и на данный момент можно сказать, что ПНС достигает своих целей в рамках переговоров, и в то же время стараются эти договоренности использовать в своих целях и усилия боевые действия против ЛНА", – сообщил политолог Иван Аркатов.
Напомним, 12 января 2020 года по инициативе российской стороны, в Ливии был введен режим прекращения огня между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией.
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