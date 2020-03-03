Анкару заподозрили в османских амбициях

Турция "рыхлила почву в Крыму на всякий случай", и в архивах СБУ осталось немало документов, подтверждающих этот факт. Об этом на страницах "Русской весны" написал командир донбасской бригады "Восток" Александр Ходаковский.

По его мнению, Анкара с молчаливого одобрения НАТО могла "править бал", то есть захватить Крымский полуостров, на который претендовала сотни лет.

Турция долгое время вела активную политику по внедрению в Крым через свою агентуру в среде крымско-татарского населения.

Как подчеркивает Ходаковский, в отчетах СБУ есть достаточно отчетов о схронах в турецких горах. Как и свидетельств пропагандистской работы среди татар.

Командир провел параллель между Сирией и Крымом. Турки считают север Сирии сферой своего влияния, тогда как земли, сопряженные с Россией, по определению сфера ее интересов. При этом Турция может найти повод и перехватить инициативу, взяв уже Крым "в свои объятия".

Стоит отметить, что антитурецкая риторика усилилась после начала Эрдоганом операции в Сирии. До этого в покушении на Крым и Севастополь обвиняли, в основном, американцев.