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Тысячи убитых: Турция назвала потери сирийской армии

Дамаск признает потери, но не называет цифры

Минобороны Турции заявило об уничтожении более 3300 сирийских военнослужищих в ходе операции "Весенний щит". Также турки уверяют, что сбили 8 вертолетов ВВС Сирии, уничтожили 155 танков, 102 гаубицы, РСЗО, 95 единиц бронетехники, 8 зенитно-ракетных комплексов 3 беспилотника и две ракетные установки.
Соответствующую инфографику опубликовал телеграм-канал "Вестник Дамаска".

Как сообщалось ранее, турецкие военные уничтожили еще два бомбардировщика Су-24 и учебно-боевой L-39. В Дамаске турецкие данные не комментируют.

Сегодня в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Кроме турецкого лидера в Москву прибыла внушительная делегация: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава управления национальной разведки Хакан Фидан.

Александр ИЛЬИН

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