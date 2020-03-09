Америка снабжает им Польшу

Соединенные Штаты создали новое сверхмощное противотанковое оружие ПТРК FGM-148 Javelin. В настоящий момент оно считается сильнейшим в мире. Америка снабжает им Польшу, чтобы отразить гипотетическую атаку России.

Особенность нового оружия в том, что его способен перенести один боец, про этом стрелять можно из положения сидя. Есть вероятность, что космплекс станет проблемой даже для самых мощных российских танков, таких как "Армата".

Напомним, что Польша в настоящий момент занимается перевооружением своей армии. Связана такая паника с тем, что страна-сосед боится агрессии со стороны России. Америка способствует усилению волнения на территории Польши. Эта страна – не первая, кому Штаты предлагали ПТРК FGM-148 Javelin. Ранее противотанковое оружие было представлено Украине и Грузии, пишет немецкое издание Bild.



