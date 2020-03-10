На Украине показали "убийцу" российского Т-72Б3
На Украине опубликовали видео модернизированного танка Т-72АМТ, который стал ответом на российский Т-72Б3. На ролике, который выложило издание Defense Express Channel на своем Youtube-канале, машина преодолевает препятствия, стреляет и демонстрирует новую динамическую защиту "Нож", а также противокумулятивные экраны на зоне моторно-трансмиссионного отдела и задней полусферы башни.
Сообщается, что Киевский бронетанковый завод поставил ВСУ несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ, которых хватит, чтобы вооружить целый танковый батальон.
Модернизировали машину с учетом боевого опыта в Донбассе. Но при этом нужно отметить, что Т-72АМТ сделан на базе Т-72А образца 1979 года. В то время как Т-72Б3 создавался на основе Т-72Б, более позднего образца.
Каждая из этих машин, которые неоднократно сравнивали в СМИ, может быть оснащена разными по мощности двигателями. На Т-72АМТ по желанию заказчика можно поставить В-84-1 мощностью 840 л.с., 5ТДФМА мощностью 1050 л.с. и 6ТД – мощностью 1200 л.с. Российский Т-72Б3 можно оснастить В-84-1, В-92С2 (1000 л.с) и В-92С2Ф (1130 л.с.).
Обе машины вооружены управляемыми ракетами. Т-72Б3 – 9М119 комплекса "Рефлекс". В Т-72АМТ используются управляемые ракеты комбат. Танки оснащены комплектами динамической защиты. Т-72Б3 – "Реликт", Т-72АМТ – "Нож".
По мнению военных экспертов, украинцы сделали достойный танк, однако их слишком мало, чтобы как-то повлиять на ситуацию. В то время как в России на хранении находится огромное количество Т-27Б, которые всегда можно довести до уровня Т-72Б3.
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