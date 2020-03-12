Летчики засветились в масках из-за коронавируса

Су-35 российского производства засветились в новом проморолике ВВС Народно-освободительной армии Китая. "Фланкеры" оказались в одном строю с китайским J-20 пятого поколения, причем "Черный орел", естественно, был ведущим.

В видео показано начало взлета Су-35, а затем и полет эскадрильи. Кроме того, операторы сняли китайские Су-27 – J-11, а также самолеты ДРЛО KJ-2000, сделанные на базе советских Ил-76МД. Их у Китая всего четыре, что, в общем, недостаточно.

Интересно, что летчики перед камерами позируют в масках, таким образом, авторы ролика дают понять что коронавирус затронул и вооруженные силы Китая.

Пекин получил от Москвы по контракту 24 истребителя Су-35. По мнению западных экспертов, истребители значительно укрепят позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от штучного J-20, для которого еще не определились с двигателем.