В США готовят ската-убийцу российских подлодок
В США придумали ответ на российский термоядерный "Посейдон". Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона, небезызвестное DARPA выбрало четыре компании для работы над программой Manta Ray.
Как пишет Naval News, со ссылкой на пресс-службу DARPA, в честь гигантского морского ската назовут перспективный глубоководный беспилотник. А предназначен он будет для продолжительных автономных миссий на большие расстояния с полезной нагрузкой.
Сообщается, что Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek, LLC займутся ключевыми технологиями "подводного ската". А Metron, Inc. выяснит, как обеспечить бесперебойное питание силовой установки аппарата на больших глубинах.
Важно, что "скат" будет независим от экипажей кораблей и береговых служб, то есть, судя по всему, речь идет об искусственном интеллекте.
Пока разрабатывается только концепция аппарата, однако менеджер программы Кайл Вернер раскрыл некоторые детали. По его словам, аппарат оборудуют маломощной, но эффективной силовой установкой, в производстве корпуса будут применяться новые технологии, чтобы избежать коррозии и накапливания морских организмов и растительности на поверхности. "Скат" оборудуют специальным сонаром, чтобы он мог обнаруживать подлодки противника, но главное, это система навигации, которая не должна позволить уникальному аппарату потеряться в океане.
О вооружении пока ничего не говорится, однако можно предположить, что "скат" могут вооружить торпедами, в том числе, с ядерной боевой частью. Фома ската подразумевает незаметность аппарата и его малошумность. Вопросы вызывает скорость "ската". Если она будет большой, аппарат, так или иначе, будет выдавать себя под водой.
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