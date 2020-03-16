Эксперт призвал провести опросы, боятся ли призывники дедовщины
В России стало меньше так называемых "уклонистов" – молодых людей, которые без уважительной причины отказываются служить в армии. А ведь совсем недавно и матери готовы были массово прятать своих детей от военкомов, и сами юноши всеми правдами и неправдами бегали от повесток. По мнению политолога Михаила Делягина, это произошло благодаря тому, что в воинских частях удалось навести порядок, повысить дисциплину и наладить быт.
"На начало 2020 года в розыске в связи с уклонением от призыва находилось немногим более 1 тысячи человек. При этом десять лет назад количество разыскиваемых в связи с этим делом лиц превышало 5,3 тысячи человек. То есть в пять раз сократилось количество "злостных уклонистов", которых разыскивают", - отметил Делягин в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, это указывает на то, что молодые люди перестали бояться идти в армию. И вопрос даже не в том, что сейчас служат всего 1 год. Изменилось лицо армии. В 1990-е гг. в рядах Вооруженных сил царила дедовщина. Постоянно в разных частях случались ЧП, когда молодые военнослужащие, не выдерживая издевательств, расстреливали старослужащих. Избиения, неуставные отношения, причинение тяжелых увечий в мирное время – все это было стандартной ситуацией. Плюс ужасный быт. Это сегодня бизнесмены жертвуют деньги на восстановление храмов. Тогда они давали на отопление казарм, на форму, на еду и даже на оружие, вспоминает Делягин.
Сейчас ситуация в армии кардинально изменилась. Об этом свидетельствует и статистика, которую в начале марта обнародовал Следственный комитет РФ. Так, количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладство по отношению к подчиненным – на 18%, число военнослужащих, пострадавших из-за нарушения устава, снизилось на 8%. Важно, что за неправомерное применение силы в армии следует наказание, в отношении военнослужащих возбуждаются уголовные дела.
"Насколько я могу судить по рассказам знакомых, произошла победа над дедовщиной, – отметил Делягин. – Бойцы стали нормально питаться, их стали нормально одевать. Военнослужащие стали жить в нормальных человеческих условиях. Есть, конечно, исключения, как и везде, но быт нормализовался, быт налажен, причем достаточно давно. Соответственно, в армии стало значительно больше порядка".
По мнению Делягина, было бы правильно подтвердить статистику СК РФ результатами социологического опроса населения. Но, действительно, складывается стойкое ощущение, что наша армия чудесным образом преобразилась не только по сравнению с 1990-ми гг., но даже после 2014 года. Россияне стали гордиться своей армией, а это признак нормализации общества, уверен эксперт.
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