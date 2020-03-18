Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

Вертолет Ми-8 обстреляли картечью в республике Коми. Никто из находившихся на борту четырех членов экипажа не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побужденийи за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Вертолет выполнял маршрут Емва(Коми) – Шиес(Архангельская область). По нему выстрелили шесть раз, пишет телеграм-канал "LIFE SHOT".

Ми-8 перевозил горючее. Следователи в настоящий момент выясняют все детали случившегося, пишет официальный сатй СК.