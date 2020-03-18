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Вертолет с горючим обстреляли картечью

Вертолет с горючим обстреляли картечью
Фото: pixabay.com
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

Вертолет Ми-8 обстреляли картечью в республике Коми. Никто из находившихся на борту четырех членов экипажа не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побужденийи за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Вертолет выполнял маршрут Емва(Коми) – Шиес(Архангельская область). По нему выстрелили шесть раз, пишет телеграм-канал "LIFE SHOT". 

Ми-8 перевозил горючее. Следователи в настоящий момент выясняют все детали случившегося, пишет официальный сатй СК. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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