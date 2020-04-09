Коронавирус

Минобороны обещает отсрочку тем, кто хочет поступить в вузы

Выпускников школ не будут призывать в армию в этом году, чтобы они успели сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом в четверг на селекторном совещании заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В связи с тем, что ЕГЭ начнется не ранее 8 июня из-за пандемии, а вступительные экзамены в вузы еще позже, школьники просто не успеют их сдать до весеннего призыва, который не был отменен, и "загреметь" в армию.

По словам Герасимова, которые приводит "Интерфакс", из 650 тысяч призывников, выпускников школ около 15 тысяч. Кроме того, отсрочку дадут учащимся и заканчивающим институты и техникумы студентам.