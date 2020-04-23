Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Иран грозит открыть огонь по американским кораблям

Иран грозит открыть огонь по американским кораблям
Фото: commons.wikimedia.org
В Тегеране жестко ответили на разрешение Трампа стрелять по катерам Исламской Республики

Иран будет обстреливать американские корабли, если те будут представлять угрозу для ВМС страны. Таким образом командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами ответил на недавнее разрешение Трампа уничтожать иранские катера, если те будут "донимать" американские корабли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал IRINN.

Американский президент рассказал о своей беседе с моряками на своей странице в "Твиттер", а затем повторил свои слова журналистам.

"Мы не хотим, чтобы их военные катера окружали наши корабли, плавали вокруг них и веселились", – цитирует Трампа RT.

На прошлой неделе 11 иранских военных катеров близко подошли к кораблям Береговой охраны США в Персидском заливе. По данным США, они находились в территориальных водах. В Пентагоне назвали действия иранцев опасными и провокационными, хотя боевая мощь ВМС США на порядок превосходит возможности иранских кораблей. Дополнительным фактором раздражения для Вашингтона стал недавний запуск первого военного спутника Ирана.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей