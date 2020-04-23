В Тегеране жестко ответили на разрешение Трампа стрелять по катерам Исламской Республики

Иран будет обстреливать американские корабли, если те будут представлять угрозу для ВМС страны. Таким образом командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами ответил на недавнее разрешение Трампа уничтожать иранские катера, если те будут "донимать" американские корабли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал IRINN.

Американский президент рассказал о своей беседе с моряками на своей странице в "Твиттер", а затем повторил свои слова журналистам.

"Мы не хотим, чтобы их военные катера окружали наши корабли, плавали вокруг них и веселились", – цитирует Трампа RT.

На прошлой неделе 11 иранских военных катеров близко подошли к кораблям Береговой охраны США в Персидском заливе. По данным США, они находились в территориальных водах. В Пентагоне назвали действия иранцев опасными и провокационными, хотя боевая мощь ВМС США на порядок превосходит возможности иранских кораблей. Дополнительным фактором раздражения для Вашингтона стал недавний запуск первого военного спутника Ирана.