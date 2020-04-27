Электромагнитной катапультой занимается американская компания

Американский журнал The National Interest оценил возможность переделать японские вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага" для использования на них истребителей F-35. Несмотря на то, что их водоизмещение всего 27 тыс. тонн против 100 тыс. тонн авианосца "Форд", вертолетоносцы обладают достаточно протяженной палубой почти в 250 метров.

В интернет попали слайды, на котором изображен "Идзумо" с F-35, которые взлетают при помощи электромагнитной катапульты. При этом на слайдах написано General Atomics Electromagnetics. Это американская компания, которая производит беспилотники Reaper и Predator, и кроме того делает электромагнитные катапульты (EMALS) и системы экстренной остановки (AAG) для авианосцев класса "Форд". Скоро они должны заменить все паровые катапульты еа американских авианосцах.

На изображении видны два F-35 в центре палубы, которые готовятся к взлету. Еще 7 истребителей стоят справа, также виден V-22.

По мнению NI, "Издумо" достаточно странный выбор для оборудования его катапультой, так как изначально проектировался для вертолетов. Теоретически его можно переоборудовать для F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Для этого даже не нужен аэрофинишер. Но вопрос, как быстро смогут взлетать эти самолеты с относительно небольшой палубы? Другой вопрос – смирятся ли японцы с тем фактом, что F-35B тяжелее и уступает по своим характеристикам F-35A и F-35C.

Для последнего как раз понадобятся катапульта и аэрофинишер. Однако у американцев на авианосце "Форд" возникли проблемы с новой катапультой, и они вернулись к классической паровой. Это говорит о том, что в ближайшее время не стоит ожидать, что General Atomics Electromagnetics сделает катапульты для обоих "Идзумо". В любом случае, по мнению NI, модернизация кораблей для этих целей обойдется очень дорого.