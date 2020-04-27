Японцы готовят F-35 для вертолетоносцев
Американский журнал The National Interest оценил возможность переделать японские вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага" для использования на них истребителей F-35. Несмотря на то, что их водоизмещение всего 27 тыс. тонн против 100 тыс. тонн авианосца "Форд", вертолетоносцы обладают достаточно протяженной палубой почти в 250 метров.
В интернет попали слайды, на котором изображен "Идзумо" с F-35, которые взлетают при помощи электромагнитной катапульты. При этом на слайдах написано General Atomics Electromagnetics. Это американская компания, которая производит беспилотники Reaper и Predator, и кроме того делает электромагнитные катапульты (EMALS) и системы экстренной остановки (AAG) для авианосцев класса "Форд". Скоро они должны заменить все паровые катапульты еа американских авианосцах.
На изображении видны два F-35 в центре палубы, которые готовятся к взлету. Еще 7 истребителей стоят справа, также виден V-22.
По мнению NI, "Издумо" достаточно странный выбор для оборудования его катапультой, так как изначально проектировался для вертолетов. Теоретически его можно переоборудовать для F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Для этого даже не нужен аэрофинишер. Но вопрос, как быстро смогут взлетать эти самолеты с относительно небольшой палубы? Другой вопрос – смирятся ли японцы с тем фактом, что F-35B тяжелее и уступает по своим характеристикам F-35A и F-35C.
Для последнего как раз понадобятся катапульта и аэрофинишер. Однако у американцев на авианосце "Форд" возникли проблемы с новой катапультой, и они вернулись к классической паровой. Это говорит о том, что в ближайшее время не стоит ожидать, что General Atomics Electromagnetics сделает катапульты для обоих "Идзумо". В любом случае, по мнению NI, модернизация кораблей для этих целей обойдется очень дорого.
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
- Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
Здоровье
- Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
- Дожить до 95 лет: секретный рецепт продлит молодость
- Без таблеток: токсиколог назвал способ побороть похмелье
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик