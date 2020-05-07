По мощности бомба в сотни раз превосходила советскую АН602

США рассматривали возможность сброса своей "Царь-бомбы" на Москву. Однако идею в конце концов отвергли, так как мощный термоядерный заряд заразил был радиацией всю Западную Европу и возможно, даже США.

Как пишет издание We Are Mighty, фантастическую по своей разрушительности бомбу задумал создатель американского атомного оружия Эдвард Теллер. Ее мощность должна была составить 10 – 15 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Для сравнения: советская "Царь-бомба" была мощностью 58,6 мегатонн, и взрыв оказался такой силы, что ученые пришли к выводу: если бы оставили 100-мегатонный заряд, как планировалось заранее, бомба могла бы изменить климат и заразить радиацией пол-Европы.

Легко предположить, что заряд в 10 – 15 тыс. мегатонн просто уничтожил бы Землю. Но Теллера это не останавливало. Свой проект он разрабатывал вместе с польским математиком Станиславом Уламом. Предполагалось объединить несколько термоядерных устройств, чтобы получить на выходе чудовищный по разрушительности взрыв.

Первые испытания прошли в 1952 году. "Взрыв мощностью 10,4 мегатонны ужаснул военных, но не ученого", – приводит выдержки из статьи "Царьград".

Как позже написал профессор ядерной истории Алекс Веллерштейн, бомбы мощностью 10 тыс. мегатонн хватило бы, чтобы сжечь всю Новую Англию или всю Великобританию и Ирландию. Также хватило бы на всю Францию и Германию.

Несмотря на то что такую бомбу было реально создать, идею отклонили, так как погибли бы миллионы мирных жителей, причем не только советских. Другой сложностью была бы доставка термоядерного заряда. Японцы в 1945 г. не ждали "подарка" от американцев в виде ядерных бомб, однако в СССР встретили бы бомбардировщик достойно.