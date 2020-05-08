Особенно США интересует зона на Балтике

Американские самолеты все чаще занимаются шпионажем, патрулируя российские границы. В этот раз они обследовали зону Балтики, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W занялся патрулированием Калининградской области. Машина пролетела над Польшей и Литвой, а также Балтийским морем.

Второе судно, тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, тоже был отправлен на мониторинг территории Калининградской области. Патрулирование он осуществил, пролетев по литовской территории, уточняют "Известия".

Ранее "Утро.ру" писало, что США использует новейшую технику для слежки за российскими ПВО.