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В Донбассе ждут засекреченного конкурента российского "Жителя"

В Донбассе ждут засекреченного конкурента российского "Жителя"
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY 4.0
Украина уверяет, что подавит якобы российскую связь рядом с границей

Киев приготовил ответ российскому комплексу РЭБ Р-330Ж "Житель". Как пишет украинское издание Defense Express, скоро в ВСУ начнет поставляться Р-330УМ "Мандат-Б1", который будут использовать границе на Донбассом.  

Сообщается, что комплекс предназначен для обнаружения и радиоподавления линий связи с фиксированными и перестраиваемыми рабочими частотами в диапазоне от 1,5 до 1000 мегагерц. Радиус действия "Мандата", который состоит из четырех типов станции, составляет 60 км.

Интересно, что украинский комплекс РЭБ был принят на вооружение еще в 2014 году, однако в войска так и не пошел. Компания-производитель "Топаз" осталась в Донецке, поэтому производство пришлось переносить в Запорожье.

О точных характеристиках "Мандата" неизвестно, но как и "Житель", она построена на базе советской системы РЭБ.

Александр ИЛЬИН

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