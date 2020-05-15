Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Пакет-Е/НК" поставили в один ряд с лучшими в мире убийцами подлодок

"Пакет-Е/НК" поставили в один ряд с лучшими в мире убийцами подлодок
Кадр youtube.com
Комплекс отслеживают и ликвидирует цели на глубинах до 800 метров

Американский журнал The Drive назвал российскую "Пакет-Е/НК" одной из лучших противоторпедных систем, которые в настоящее время применяются на флоте. Также высоких оценок удостоились израильская Torbuster и маленькая, но "умная" американская антиторпеда CRAW, сонар которой может работать как в активном, так и пассивном режимах.

По мнению издания, "Пакет-Е/НК" дает кораблю уникальные оборонительные возможности, так как система сама вычисляет путь вражеской торпеды и запускает антиторпеду. Комплекс может уничтожить торпеды на расстоянии 1400 метров и глубине до 800 метров. Движителем противоторпеды М-15 является реактивный двигатель на гидрореагирующем твердом топливе. Одна пусковая установка может быть вооружена 8 перехватчиками.

"Пакет-Е/НК" применяется, когда кораблю не удалось уклониться от торпед, которые фиксируются радаром.

Израильская система Torbuster работает по-другому. Она высчитывает атакующие торпеды, создает "фальшивые" мишени, а затем взрывается вблизи цели, уничтожая ее.

Издание также отмечает эффективность "Вист-2". Прибор запускается с борта подлодки или корабля, а затем создает мощную акустическую помеху, которая глушит головки самонаведения торпед. Может "Вист-2" стать и ложной целью. Как отмечают западные эксперты, если запустить большое количество этих приборов, с большой вероятностью они защитят корабль или субмарину.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей