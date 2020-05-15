Комплекс отслеживают и ликвидирует цели на глубинах до 800 метров

Американский журнал The Drive назвал российскую "Пакет-Е/НК" одной из лучших противоторпедных систем, которые в настоящее время применяются на флоте. Также высоких оценок удостоились израильская Torbuster и маленькая, но "умная" американская антиторпеда CRAW, сонар которой может работать как в активном, так и пассивном режимах.

По мнению издания, "Пакет-Е/НК" дает кораблю уникальные оборонительные возможности, так как система сама вычисляет путь вражеской торпеды и запускает антиторпеду. Комплекс может уничтожить торпеды на расстоянии 1400 метров и глубине до 800 метров. Движителем противоторпеды М-15 является реактивный двигатель на гидрореагирующем твердом топливе. Одна пусковая установка может быть вооружена 8 перехватчиками.

"Пакет-Е/НК" применяется, когда кораблю не удалось уклониться от торпед, которые фиксируются радаром.

Израильская система Torbuster работает по-другому. Она высчитывает атакующие торпеды, создает "фальшивые" мишени, а затем взрывается вблизи цели, уничтожая ее.

Издание также отмечает эффективность "Вист-2". Прибор запускается с борта подлодки или корабля, а затем создает мощную акустическую помеху, которая глушит головки самонаведения торпед. Может "Вист-2" стать и ложной целью. Как отмечают западные эксперты, если запустить большое количество этих приборов, с большой вероятностью они защитят корабль или субмарину.