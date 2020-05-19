В субмарину стреляли торпедами

Малые противолодочные корабли "Муромец" и "Ейск" устроили настоящую охоту за российскую подлодку проекта 636.3 "Колпино". По понятным причинам, стрельбы выполнялись учебными торпедами.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипажи кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой, а затем произвели стрельбы. К сожалению, о деталях не сообщается, известно лишь, что экипажи кораблей уложились в нормативы по применению торпедного оружия.

"Муромец" и "Ейск" – это советские противолодочные корабли проекта 1124М. Они вооружены двухтрубными поворотными 533-миллиметровыми торпедными аппаратами, 12-ствольными реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также зенитно-ракетными комплексами "Оса-МА" и артиллерийскими установками АК-176 и АК-630.

"Варшавянки" вооружены теми же торпедами калибра 533 мм, но кроме этого у "Колпино" есть крылатые ракеты "Калибр", которые могут уничтожить практически любой корабль, причем на расстоянии более 2 тыс. километров.