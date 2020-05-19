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В Минобороны обозначили дату начала весеннего призыва

Молодые люди отправятся служить, строго соблюдая необходимые меры безопасности

Весенний призыв в России стартует 20 мая. С таким заявлением выступило Министерство обороны РФ. 

Молодые люди отправятся служить, при этом соблюдая все необходимые меры безопасности в условиях карантина. Это должно остановить распространение коронавируса среди новобранцев, уточняет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Напомним, что стартовать весенний призыв должен был 1 апреля. Дату начала мероприятия перенесли из-за буйства китайской инфекции. Завершится призыв должен 15 июля. За это время в армию, по предварительным подсчетам, уйдет 6 тысяч юных жителей столицы, информирует "Московский комсомолец". Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, военкоматы уверены, что справятся в положенный срок. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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