Истребители могут стать "занозой" для России в Средиземном море

Итальянский авианосец "Кавур" теперь может принимать истребители F-35B c укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Модернизация, которая длилась почти полтора года, наконец, окончена и флагман итальянского флота покинул верфь в Таранто. Кораблю капитально отремонтировали палубную надстройку, а также нанесли на летной палубе более термоустойчивое покрытие, так как при вертикальной посадке F-35B обжигает поверхность двигателем.

Как пишет Naval News, теперь авианосец отправят на испытания в Средиземное море, которые продлятся несколько недель. Для России это не очень хорошие новости, так как еще один авианосец страны НАТО, причем с истребителями пятого поколения, будет задействован в Средиземноморье. И без "Кавура" российскому флоту трудно соперничать с 6-м флотом ВМС США, а теперь к маневрам будет привлекаться еще и итальянский корабль.

По данным издания, позже "Кавур" отправят в США на дополнительные испытания, где моряков будут учить принимать F-35B, а пилотов – работать на авианосцах именно на этих истребителях. Точно так же в "американскую командировку" отправили ранее британский "Куин Элизабет".

Пока итальянцы летают на первых двух заказанных у США истребителях на американских базах. Всего ВВС Италии заказали 15 истребителей F-35B. Это немного, но для "Кавура" хватит с лихвой, так как на корабле базируется только 8 "Харриеров" и 12 вертолетов. Также авианосец может перевозить 100 единиц колесной техники или 24 танка. Также можно разместить полсотни БТР или БМП.