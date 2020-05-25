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Китайцев озадачили МиГи с "Кинжалами" в Сибири

Китайцев озадачили МиГи с "Кинжалами" в Сибири
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Россия возьмет под контроль Среднюю Азию

Китайское издание "Феникс" очень обеспокоил тот факт, что Россия планирует разместить с Сибири перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Как уверяют авторы, таким образом Москва хочет контролировать всю Среднюю Азию.

Гиперзвуковые комплексы "Кинжал" планируется разместить в Красноярском крае до 2024 года. Об этом в феврале заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

А затем уже в мае газета "Известия" со ссылкой на свои источники написала, что для летчиком, которые служат на базе в Канске, разработали целую программу подготовки, и знакомиться с "Кинжалами" они начнут со следующего года.

Сообщается, что комплексы помогут установить контроль не только над Средней Азией, но и над Арктикой и Дальним Востоком, где у России есть территориальный спор с Японией.

По мнению "Феникс", ситуация в последнее время обострилась: США постоянно проводят учения с японскими ВМС, а недавно недалеко от Камчатки пролетел американский бомбардировщик В-1ВЮ, способный нести ядерные бомбы.

Стоит отметить, что полк МиГ-31К, вооруженный "Кинжалами", которые еще называют воздушными "Искандерами", представляет серьезную угрозу. Однако вряд ли поможет взять под контроль такие огромные территории. Для этого понадобятся сухопутные войска, дальняя авиация, а на Дальнем Востоке обязательно флот.

Александр ИЛЬИН

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