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В войсках сделали ставку на колесного "монстра" с пушкой

В войсках сделали ставку на колесного "монстра" с пушкой
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Коалиция-СВ" на базе "КамАЗа" отправилась на испытания

В России начали испытания перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" калибра 152 мм на колесной базе. Об этом говорится в сообщении "ЦНИИ Буревестник", который входит в состав "Уралвагонзавода".

Сообщается, что машина создана на базе шасси "КамАЗа-6550". При этом боекомплект САУ составляет до 70 снарядов. По словам начальника отдела ЦНИИ "Буревестник" Василия Набатова, которые приводит РИА "Новости", самоходка на колесах более мобильна, может использоваться на дорогах общего назначения. Кроме того, у нее больше ресурс по запасу хода, если сравнивать с гусеничным аналогом.

Например, гусеничная "Коалиция-СВ" должна отправиться на капремонт после 5 тыс. км пробега. Для колесной машины это только обкатка.

Испытания завершат до конца года. По их итогам будет принято решение о запуске самоходки в серию.

Скорее всего, оно будет положительное. В настоящее время машины на колесном ходу, если это не танки, намного более востребованы, чем на гусеничном, и опыт боевых действий на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, очень показателен. Машины боевиков с пулеметами передвигаются очень быстро, и, чтобы накрыть их позиции, уйти из-под удара, также нужна максимальная мобильность. Неслучайно сейчас идет работа над колесным "Солнцепеком".

"Коалиция-СВ" на колесах больше заинтересует покупателей за рубежом. Главное – чтобы машина оказалась надежной.

Фотографии самоходки, в частности, опубликовал военно-технический сборник "Бастион". На них видно, что на прицеп "КамАЗа" поставили башню от "Коалиции". Во время стрельбы машина закреплена четырьмя мощными опорами, так как отдача от 152-миллиметрового орудия огромна. Некоторые даже сомневаются, что гаубица устоит при стрельбе с поворотом башни на 90 градусов, особенно, при скорострельности до 16 выстрелов минуту. Но это и должны показать испытания.

В настоящее время произведено всего 12 самоходок на гусеницах. Их регулярно можно было наблюдать на парадах, однако первые четыре образца отправили в войска только совсем недавно.

Это говорит о том, что в Минобороны не уверены в необходимости производства большого количества этих машин, хотя в лесной и болотистой местности "Коалиция-СВ" на гусеницах просто незаменима.

Александр ИЛЬИН

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