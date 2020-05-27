На испытаниях пилота заставили взлетать с помощью почти обесточенной катапульты

Американский летчик опубликовал в Instagram видео, на котором странно срабатывает электромагнитная катапульта на авианосце. F-35C вместо того, чтобы пойти вверх, скрылся за палубой, но в последний момент летчик "вытянул" машину, и она пошла вверх.

Как утверждает летчик, видео снято во время испытаний в экстремальном режиме, когда катапульту практически обесточили. Тесты проводились с той целью, чтобы выяснить, сможет ли работать катапульта при повреждении авианосца во время шторма или боевых действий.

Опытным путем, держа руку на ручке катапультирования, пилот выяснял возможности новинки, а также предел своей смелости. В это время на воде дежурила спасательная команда, готовая в любой момент подобрать летчика, но вот удалось бы спасти дорогой истребитель в случае аварии, история умалчивает.

Взлет с авианосца и посадка на него до сих пор остается одной из самых экстремальных вещей, которые делают военные летчики. На Youtube можно посмотреть, как с "Адмирала Кузнецова" падает Су-33 при посадке, или аварию A-6E при взлете.