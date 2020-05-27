Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Американский летчик решил утопить свой F-35C

Американский летчик решил утопить свой F-35C
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На испытаниях пилота заставили взлетать с помощью почти обесточенной катапульты

Американский летчик опубликовал в Instagram видео, на котором странно срабатывает электромагнитная катапульта на авианосце. F-35C вместо того, чтобы пойти вверх, скрылся за палубой, но в последний момент летчик "вытянул" машину, и она пошла вверх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mark Shular (@rcaf_pilot)


Как утверждает летчик, видео снято во время испытаний в экстремальном режиме, когда катапульту практически обесточили. Тесты проводились с той целью, чтобы выяснить, сможет ли работать катапульта при повреждении авианосца во время шторма или боевых действий.

Опытным путем, держа руку на ручке катапультирования, пилот выяснял возможности новинки, а также предел своей смелости. В это время на воде дежурила спасательная команда, готовая в любой момент подобрать летчика, но вот удалось бы спасти дорогой истребитель в случае аварии, история умалчивает.

Взлет с авианосца и посадка на него до сих пор остается одной из самых экстремальных вещей, которые делают военные летчики. На Youtube можно посмотреть, как с "Адмирала Кузнецова" падает Су-33 при посадке, или аварию A-6E при взлете.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей