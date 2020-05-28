Пекин опережает Москву по датчикам и авионике, но пока проигрывает по двигателям

Пока Россия только начинает строить первый прототип бомбардировщика ПАК ДА, Китай в ноябре планирует представить на авиасалоне в Чжухае свой новый H-20. Самолет должен бросить вызов американским B-2 и B-21. Как пишет журнал The National Interest, стратегический ракетоносец может удвоить дальность удара Китая. Таким образом, самолет создаст новый уровень угрозы для Соединенных Штатов.

По мнению американских экспертов, опасаться сейчас, в первую очередь, стоит именно Пекина, который поднаторел в "заимствовании" американских технологий, а не Россию. Когда появится ПАК ДА, даже сложно предположить, а вот H-20 – довольно скоро. Россия может похвастаться пока только тяжелым дроном "Охотник".

По данным американской разведки, дальность китайского самолета составит 8,5 тыс. км. При этом он сможет нести как обычное высокоточное, так и ядерное оружие. При этом в бомбардировщике будут использованы технологии пятого поколения.

США максимально засекретили свой B-21. Несмотря на то, что прототип практически готов, в прессу просочились только рисунки самолета. Все очень просто: американцы очень боятся, что китайские хакеры похитят чертежи нового стелса. Если посмотреть на новый прототип китайского истребителя пятого поколения J-31, то становится понятно, что "нещадно обворован" F-35.

У H-20 смешанная форма крыла, углубленные в корпус двигатели, воздуховоды спрятаны. Например, у B-2 воздуховоды выходят находятся в верхней части фюзеляжа. Но в остальном он очень напоминает B-2 и беспилотник X-47B.

H-20 будет заправляться в воздухе, и из-за этого он еще опаснее.



