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Полковник Хатылев указал на серьезные нестыковки в материале AFRICOM о МиГ-29 в Ливии

Полковник Хатылев указал на серьезные нестыковки в материале AFRICOM о МиГ-29 в Ливии
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Африканское командование ВС США (AFRICOM) разослало пресс-релиз с «доказательствами» нарушения Россией эмбарго на поставки оружия в Ливию. Однако представленные материалы вызвали у экспертного сообщества массу вопросов. В частности, наибольшие подозрения имеются насчет фотографий с явными признаками компьютерной ретуши, а также их плохое качество.

Текст пресс-релиза утверждает, что Россия якобы поставила в Ливию пять истребителей, однако на представленных снимках демонстрируется уже восемь боевых машин. Фото сделано на сирийской авиабазе Хмеймим, откуда якобы были переброшены самолеты. Изначально четыре Су-35 и четыре МиГ-29 дислоцировались на взлетной полосе, а спустя время истребители пропали. Это и легло в основу "доказательств" США о переброске боевых машин Россией. По факту, самолеты могли просто переместить в ангары.

Также примечательна некая размытость опознавательных знаков на истребителях, якобы следующих на аэродром в Эль-Джуфру. Данный факт остался без комментариев командующего AFRICOM генерала армии США Стивена Таунсенда. Также из материала непонятно, сколько, по мнению США, на самом деле отправлено "российских" самолетов в помощь Ливийской национальной армии (ЛНА).

Полковник Сергей Хатылев обратил внимание на качество представленных фотографий, отметив, что подобные снимки обязаны быть четкими и не иметь признаков обработки. В военном деле, как подчеркнул военнослужащий, есть технические стандарты фото.

Хатылев отметил отсутствие демонстрации хода движения наблюдаемых объектов, что недопустимо при подготовке подобных материалов. По представленным кадрам невозможно установить дату, время и место съемки. Также важна детализация действий самолетов, включая посадки, дозаправки и прочие моменты с привязкой к системе координат и комментариями.

Как уверен Хатылев, представленный пресс-релиз AFRICOM больше походит на "ворох фотографий" из разных мест, на основе которых делается вывод о причастности России к переброске боевых самолетов в Ливию.

Военный эксперт уверен, что провальный материал AFRICOM выступает свидетельством потери глобального влияния США. Мир сегодня видоизменяется, но у Вашингтона на все один ответ – виноваты русские. Хатылев не сомневается, что претензии к России со стороны США будут возникать и дальше.

С полным разбором пресс-релиза AFRICOM и представленных "доказательств" нарушения Россией эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию можно ознакомиться в материале Федерального агентства новостей.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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