Корабли ВМФ РФ уничтожат субмарины противника на большем расстоянии

В России создали новую систему наведения для торпед. Благодаря секретной технологии, разработанной в Новосибирском НИИ электронных приборов, инженерам удалось увеличить дальность и вероятность обнаружения цели. Утверждается, что система превосходит западные аналоги.

Важно, что новая система наведения может быть использована на торпедах разного калибра, предназначенных для уничтожения как надводных, так и подводных целей. При этом оборудование более компактное, потребляет немного энергии и недорогое.

Но самое главное – как работает система – не сообщается, по всей видимости, эта информация засекречена, пишет "Российская газета".

Из-за того, что в 1990-е гг. в России практически прекратили заниматься торпедами, отставание от США увеличилось. Особенно это касается универсальных торпед, вроде Mk48.

В 2000-х гг. в России было развернуто производство торпед "Физик-1" с тепловым парогазовым двигателем и системой телеуправления с активно-пассивной системой самонаведения. Также у нее дополнительная система самонаведения лоцированием кильватерного следа нового поколения. Торпеда сама моделирует тактическую ситуацию на момент пуска, при этом она проецируется на цифровую карту акватории. Данные обновляются даже после пуска торпеды. Позже была разработана "Физик-2".

Но самая совершенная российская торпеда – это "Футляр". Ее характеристики засекречены, известно лишь, что она получит усовершенствованную систему самонаведения с увеличенной дальностью захвата цели. Будет ли оборудована новинкой НИИ электронных приборов торпеда "Футляр", пока остается только гадать.