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Вьетнам создал новую противокорабельную ракету на базе российской Х-35УЭ, выпускающейся в стране по лицензии. У ракеты повышена дальность до 300 км, а также увеличена боевая часть до 300 кг. Для сравнения, у Х-35УЭ – дальность 280 км, а масса боевой части – всего 145 кг.
Как сообщает специализированное издание Navy Recognition, новая ракета маркируется как VCM-01. Ее точные характеристики засекречены, однако вероятно, она тяжелее Х-35УЭ. Однако, как пишет Mil.Press Flot, у вьетнамской ракеты вдвое меньше двигатель, и изменена конструкция воздушного канала для большего запаса топлива.
Х-35УЭ – это дозвуковая ракета с турбовентиляторным двигателем и комбинированной системой наведения: инерциальной, активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), а также по ГЛОНАСС. Во Вьетнаме она выпускается под названием KCT-15. Ракета может запускаться с корабля, самолета, вертолета.
Исходя из открытых данных, дальность российской Х-35У – 260 км. Это означает, что Вьетнам построил более дальнобойную ракету. Основной потенциальный противник Ханоя – это Пекин.
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