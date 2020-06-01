У американцев был свой "Лунь", только намного раньше

Современные крылатые ракеты являются наиболее грозным авиационным оружием. Даже бомбы стали планирующими и корректируемыми, а такие ракеты, как российская Х-101 или AMG-158, крайне трудны для перехвата средствами ПВО, поэтому очень эффективны, хотя и дороги.

Первой крылатой ракетой, как известно, стала немецкая Фау-1, которую гитлеровцы применяли против англичан. Но в США не любят вспоминать тот факт, что скопировали эту ракету и назвали ее JB-2 Loon, что в переводе с английского означает "Гагара". Американцы собрали секретные данные с полигона Пенемюнде на побережье Балтийского моря, а также использовали части разбившейся в 1942 г. прототипа, который упал на острове Борнхольм.

Ford скопировал импульсный двигатель Argus As 014. На ракету установили боеголовку весом в 1 т, с которой ракета летала на 150 миль. Запускать "Гагару" планировалось с берега, корабля и даже самолета, для этого был нужен бомбардировщик.

До конца войны США хотели произвести около 10 тыс. этих ракет, чтобы использовать их против Японии, однако ядерная бомбежка Хиросимы и Нагасаки привела к капитуляции Токио, и заказ был отменен.

Как пишет The National Interest, бомбы упали на японские города, когда JB-2 уже лежали в трюме авианосца, направляющегося в берегам Японии. В США произвели около 1400 таких ракет, позже наработки JB-2 были использованы в разработке крылатой ракеты Matador, которую предполагалось использовать с ядерным зарядом.

СССР нередко порицали за то, что он скопировал Ту-4 с американского В-29. При этом в США занимались тем же самым.