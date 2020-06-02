Москва сделает ставку на танки и гибридную войну

НАТО не защищает свой восточный фланг, которого по сути нет, поэтому Москва легко прорвет оборону альянса, и российские танки быстро устремятся на Запад.

Об этом пишет польский журнал Sieci, который опросил экспертов New Generation Warfare, изучивших учения российской армии за последние годы. По их мнению, в случае начал конфликта, в него будут вовлечены и Швеция с Финляндией, которые не входят в НАТО. Но ключевую роль может сыграть Украина, а вовсе не Польша. Киев сейчас в большой обиде из-за потери Крыма и формирования ДНР и ЛНР в Донбассе, а его армия намного более боеспособная, чем в 2014 году.

Финляндия может закрыть выход из финского залива, а Швеция контролирует стратегически важный остров Готланд. Как считают эксперты, участие этих стран в войне зависит о того, как Россия поступит с Прибалтикой.

При этом Москва будет активно использовать средства информационной войны, чтобы "посеять хаос в общественном мнении", чтобы дестабилизировать польское государство. Людям внушат, что политика Варшавы представляет опасность для россиян.

Гибридную войну Sieci называет типичной государственной деятельностью России, а также дипломатическим инструментом.

В Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать ни на одну западную страну, включая Польшу и государства Прибалтики, а все учения проводятся в целях собственной безопасности.