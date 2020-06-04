Компания объявила серьезные скидки на легендарные автоматы

На фоне беспорядков в США американская Kalashnikov USA объявила скидки на автоматы с "российской душой", которые и так пользуются популярностью в Штатах. Скидки объявлены на 11 автоматических винтовок, часть предложений включает несколько рожков, тритиевые прицелы и даже глушители.

Компания, базирующаяся во Флориде, производит оружие под узнаваемым брендом достаточно давно, однако, когда в 2014 г. российский "Калашников" попал под санкции, винтовки стали выпускаться под маркой Kalashnikov USA.

Они не являются полными копиями российских, но сделаны на их базе. Так, KALI9, или, как называет ее производитель, "Крепкий орешек Калифорния", является американской версией пистолета-пулемета "Витязь-СН". Оружие используют сотрудники МВД РФ и российской полиции. Также на основе "Витязь-СН" сделан KP9, а KS12T – это такая американская "Сайга".

Различия видны невооруженным глазом: у KS12T несколько другой рожок. В компании уверяют, что делают винтовки по оригинальным российским образцам, но с добавлением американских инноваций.

На автоматы и пистолеты в США сейчас огромный спрос, так как владельцы магазинов, ресторанов, автомастерских защищают собственность от погромщиков с оружием в руках. Некоторые даже ночуют в магазинах. В интернете опубликовано множество фотографий американцев с автоматами.