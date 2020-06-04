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Назван новый руководитель компании "Туполева"

Назван новый руководитель компании "Туполева"
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Директором стал человек из "Ростеха"

Компанию "Туполев" в итоге возглавил выходец из радиоэлектронного холдинга "Ростеха" Ронис Шарипов. На этом посту он сменил Александра Конюхова, который руководил компанией с 2016 года.

О кадровой перестановке говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В нем указываются заслуги Конюхова, при котором "была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода", а также дан старт модернизации бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М, однако причины, по которым топ-менеджер покинул компанию, не сообщается.

Известно лишь, что в ноябре прошлого года Минобороны подало иск к "Туполеву" на 4,6 млрд рублей. Но связаны ли эти истории, достоверно неизвестно.

Новый глава "Туполева" родом из Татарстана, имеет юридическое образование. Начинал работу в прокуратуре, а затем перешел на руководящие должности. С 2001 по 2007 годы работал заместителем гендиректора Казанского оптико-механического завода, позже возглавлял "Радиоприбор", а затем "Радиоэлектронику". 

Александр ИЛЬИН

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