На L-39 поставили новую авионику и покрасили их

На экспериментальном заводе имени Мясищева завершают модернизацию чехословацкого учебно-тренировочного самолета L-39 "Альбатрос". На данный момент этих машин намного больше, чем новых Як-130, которые по идее должны заменить "тридцать девятые". 70-х годов.

Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, на машину установят новую авионику российского производства, так как старая окончательно устарела и практически вышла из строя. Также самолеты покрасят "отечественными эмалями, обладающими высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью". Двигатели останутся те же.

Стоит отметить, что многие L-39, на которых учатся российские курсанты отлетали свой ресурс. На данный момент в России эксплуатируются 154 "Альбатроса", в то время как Як-130 – 107. Для Минобороны "сто тридцатый" стоит 7 млн долларов. По всей видимости, пока пересадить всех будущих асов на Як-130 не получается из-за нехватки финансирования. Однако постепенно эта задача будет решаться.