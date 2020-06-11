Истребители аккуратно "плюхнулись" на палубу

Четыре британских истребителя F-35B из эскадрильи "Сокрушители плотин" (Dumbusters), названной так в честь знаменитых бомбардировок 1943 г., впервые совершили посадку на авианосец "Куин Элизабет". Конечно, она была вертикальной. Соответствующее видео опубликовало в "Ютуб" Naval News.

По данным издания, истребители перебазировались на корабль во время его остановки в Портсмуте для пополнения запасов. Вместе с пилотами на корабль перебрались инженеры и вспомогательный персонал. По словам летчиков, они долго тренировались, чтобы научиться взлетать и садиться на "Куин Элизабет".

Окончательно авианосец будет готов к развертыванию в 2021 г., когда его отправят в Средиземное море, затем в Персидский залив и Тихий океан.

"Куин Элизабет" берет на палубу 24 истребителя F-35B, включая самолеты Корпуса морской пехоты США и не считая вертолеты.